Modifiye araçlar DokumaPark’ta görücüye çıktı

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘Tuning Fest DokumaPark 2021’ büyük ilgi gördü. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 500’den fazla modifiyeli aracın katıldığı etkinliği, yüzlerce otomobil meraklısı ziyaret etti.

‘Tuning Fest DokumaPark 2021’ modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Kepez Belediyesi tarafından DokumaPark’ta, düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 500’den fazla modifiyeli aracın, renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarına anlatıldı. Antalya’nın ilçelerinden ve çevre illerden gelen modifiye araç meraklısı yüzlerce genç de, Tuning Fest DokumaPark’a büyük ilgi gösterdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, etkinliği ziyaret ederek, değişik markalardaki modifiye araçları inceledi. Etkinlik alanını gezen ve gençlerle sohbet eden ve onlarla fotoğraf çekilen Başkan Hakan Tütüncü, modifiyeli araçlar hakkında bilgi aldı.

Kepez’den kent sakinlerine renkli hafta sonları

Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, Covid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşık 14 aydır uygulanan kısıtlamaların kalkmasından sonra ‘Tuning Fest DokumaPark’ etkinliğini düzenlemelerinin kent sakinlerini mutlu ettiğini söyledi.

DokumaPark’ın, çok farklı ilgi gruplarının, gençlerin ve ilçe sakinlerinin yıl boyu buluşma noktası olduğunu anımsatan Tütüncü, “Burada, kent sakinlerimize renkli hafta sonları armağan ediyoruz. Bu hafta sonu da motifiye otomobil tutkunu gençlerimizle, hemşerilerimizle bir araya geldik. Etkinliğimize, Antalya’nın ilçeleri ile çevre illerinden gelen gençlerin katıldığını görmekten dolayı da mutlu olduk.” ifadesini kullandı.

Kepez, gençlerin belediyesi

Tütüncü, belediye olarak gençleri çok sevdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Gençlerin ilgi alanları bizim de ilgi alanımız. Türkiye’nin birçok ilinden ve şehrimizden gencimiz, otomobil tutkusunu bambaşka bir şekilde yaşıyor. Gençlerin belediyesi olarak gençlerin hayatını renklendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Biz, her şeyden önce genç bir belediyeyiz ve gençlerin belediyesiyiz. Korkuteli’nden Elmalı’ya, Serik’ten Alanya’ya kadar Antalya’nın bütün ilçelerinden etkinliğimize gelenleri gördüm. Kütahya’dan Diyarbakır’a, Ankara’dan İzmir’e, Hatay’dan Kahramanmaraş’a kadar ülkemizin birçok ilinden kardeşimizin etkinliğimize katıldığını gördüm. Gençlerle birlikte Antalya’yı Türkiye’nin cazibe merkezi yapmaya devam ediyoruz.”

“Gençlerin hobisi bizimde hobimiz”

Gençlerin, hayatı daha farklı yaşayabilmeleri için üstün bir gayretle çalıştıklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Gençlerin hem gelişimine, eğitimine katkı sağlıyoruz, hem de onların ekonomik değerlerinin artmasına özen gösteriyoruz. Bütün bunların yanında gençlerimizin hobileri de bizim ilgi alanımıza giriyor. Antalya’da, Türkiye’de modifiye otomobilciliği bir yaşam tarzı haline getirmiş pek çok gencimiz var. O gençlerimiz de kendilerini mutlu etsinler istiyoruz. Bu festivaller bunun için var.” açıklamasını yaptı. Tuning Fest DokumaPark 2021’e katılan 24 otomobil kulübü de, etkinliği düzenlemesinden dolayı Başkan Tütüncü’ye, plaket takdim etti.