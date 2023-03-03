Mobil Kuaför depremzedeler için Akseki ve Kemer’de

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü Akseki ve Kemer’de konaklayan 511 depremzedeye hizmet verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antalya ve ilçelerine gelen depremzedelere destek olmaya, insani ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför Tırı Akseki ve Kemer’de konaklayan depremzedelerin saç kesimini gerçekleştirdi.

Mobil Kuaför tırı Alanya ve Gazipaşa ilçesinin ardından Akseki’de konaklayan 110 kişiye saç ve kişisel bakım yaptı. Daha sonra Kemer’e geçen Mobil Kuaför Tırı Beldibi ve Tekirova mahallelerinde belirlenen noktalarda depremzede vatandaşları ağırladı. Kemer’de toplam 401 depremzedeye hizmet verildi.