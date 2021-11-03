Mobil Kanser Tarama Tır’ı Alanya’da

Kepez Belediyesi’nin Mobil Kanser Tarama Tır’ı Alanya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması yapıyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan gezici kanser taraması devam ediyor. ‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ mottosuyla yol çıkan Kepez Belediyesi, gezici kanser tarama hizmetini ‘Mobil Kanser Tarama TIR’ı ile Antalya’nın ilçelerine de taşıyor. Finike ve Kumluca ilçesinden sonra Alanya Mahmutlar mahallesinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması yapılıyor. Kepez Belediyesi’nin mobil kanser tarama hizmeti Alanya’nın ardından 4-5 Kasım tarihlerinde Manavgat ilçesine de ulaştırılacak. Kepez Belediyesi, gezici kanser tarama hizmetini pandemi öncesinde de Antalya’nın Kemer, Aksu ve Serik ilçelerine ulaştırmıştı. Kepez Belediyesi’nin kanser tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Belediye Sağlık Merkezi’nin telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilirler.