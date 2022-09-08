Mobil Hizmet Aracı ile hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelere park eden Mobil Hizmet Aracı ile abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemlerle vatandaşa kolaylık sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelere Mobil Hizmet Araçlarıyla hizmet götürüyor. Tam bir sabit vezne görevini yerine getirebilecek donanıma sahip Mobil Hizmet Aracı abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Her gün farklı bir mahalleye park eden Mobil Hizmet Aracı, 08.30 ile 17.30 saatleri arasında işlem yapıyor. Mobil Hizmet Aracı’nın son olarak Aksu İlçesi Altıntaş Mahallesi’nde hizmet verdi.