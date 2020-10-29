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Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER YIL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA DÜZENLEDİĞİ FENER ALAYINI, BU YIL MOBİL ARAÇLARLA DÜZENLEDİ. ALAYA KATILAMAYAN ANTALYALILAR İSE KALDIRIMLARDAN MARŞLARA EŞLİK EDEREK DESTEK VERDİ. MEŞALELERİN YANDIĞI KORTEJDE, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.

ANTALYA 29.10.2020, 19:26
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Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda büyük bir coşkuyla Konyaaltı Varyanttan protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yıl pandemi dolayısıyla mobil araçlarla düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mobil fener alayında, klasik araçlar, offroad araçları, vosvos arabalar, motorlar, zabıta araçları, itfaiye araçları ve Cumhuriyet Bandosu yer aldı. Saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Varyanttan başlayan mobil alay, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini de kapsayacak şekilde şehir turu atmak için ilerledi.

Pandemi dolayısıyla alaya katılamayan vatandaşlar da kaldırımlardan, evlerinin balkonlardan marşlara eşlik edip, destek verdi. Varyantta bulunan vatandaşlar ise ellerindeki bayraklarla heyecana ortak oldu. Kaldırımda aracını park edenler de hem kornoya basarak korteje destek verdi, hem de o anları kayda aldı.

Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.

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