Mobil Aşı Merkezi, Alanya yaylalarında

Alanya Belediyesi, Kepez Belediyesi ile ortak çalışma yaparak yaylalarda ikamet eden ve aşı hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar için Mobil Aşı Merkezleri oluşturdu. Çalışma kapsamında Eğrigöl ve Çayarası Yaylalarında iki gün süren aşılama çalışmalarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Covıd-19’un etkilerini azaltmak ve halk sağlığının korunması amacıyla her fırsatta vatandaşları aşı olmaya davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaylalarda da aşısız vatandaş kalmaması için Kepez Belediyesi ile ortak çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Eğrigöl ve Çayarası Yaylalarında Mobil Aşı Merkezleri oluşturuldu. Vatandaşlar, ayağına kadar gelen aşılama hizmetine ilgi gösterdi.

“Yoğun ilgi”

Alanya Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle yeniden hayat bulan Çayarası Yaylası’nda oluşturulan Mobil Aşı Merkezi’nde onlarca vatandaş aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Çözüm Masası ekipleri de bölgede hazır bulunarak aşı olan veya aşı sırası bekleyen vatandaşların soru, sorun ve şikayetlerini aldı. Sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı oldu.

“Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaylalardaki vatandaşların aşı haklarından mahrum kalmamaları adına Kepez Belediyesi ile işbirliğine gittiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın aşı çalışmasına ilgisi oldukça yoğun” dedi.