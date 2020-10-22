MMO Antalya’dan ’Yalın üretim teknikleri’ eğitimi
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI (MMO) ANTALYA ŞUBESİ, FABRİKALARDA VERİMLİLİĞİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜNÜ ARTTIRMAK, İSRAFI AZALTMAK, YENİ ÜRÜN OLUŞTURMAK, TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK VE ÜRÜN, PAZAR, PAZARLAMA, SÜREÇ, İŞ GÜCÜ VE İŞ BİRLİKLERİ KONULARINDA SANAYİYE HİZMET SUNMAK İÇİN 'YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ' EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, fabrikalarda verimliliği ve rekabetçi iş gücünü arttırmak, israfı azaltmak, yeni ürün oluşturmak, teknoloji geliştirmek ve ürün, pazar, pazarlama, süreç, iş gücü ve iş birlikleri konularında sanayiye hizmet sunmak için ’yalın üretim teknikleri’ eğitimlerini sürdürüyor.
MMO Antalya Şubesi, son bir ayda düzenlediği yalın üretim eğitimleri ile 44 mühendis ve teknik personeli belgelendirdi. Endüstri Mühendisi Uğur Sayılı tarafından verilen eğitimlerin, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından belli aralıklarla açılması planlanırken, MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yalın üretimin önemine vurguladı.
Başkan Atmaca, günümüzde müşteri beklentilerinin hızla değişmesi, ürün fiyatlarını müşterinin belirlemesi, sürekli artış gösteren enerji, hammadde, işçilik maliyetleri gibi unsurların üreticileri daha verimli olabilmek için sürekli yeni sistem arayışına ittiğini belirterek, yalın üretimin kayıpların ortadan kaldırılması ve değişkenliğin minimize edilmesi noktasında büyük öneme sahip olduğunu aktardı.
Atmaca, oda olarak pandemi döneminde de eğitimlere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde yüz yüze verilmesi gereken kurs ve eğitimleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Her hafta düzenli olarak çevrimiçi (online) seminerleri de sürdürdüklerini dile getiren Atmaca, gerek mühendis gerekse teknik çalışanları bu eğitim ve seminerlere katılmaya davet etti.
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