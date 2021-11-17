MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: “Klima dış ünite bakımları ihmal edilmemeli”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya’da doğalgaz kullanımı günden güne yaygınlaşsa da azımsanmayacak sayıda konutta hala klima ile ısınma tercih edildiğine dikkati çekerek, “Klimaların sağlığımıza zararsız, tasarruflu ve güvenli kullanımı için alınması gereken tedbirler gözden kaçırılmamalıdır. Bakımlarda sadece iç üniteler değil dış üniteler de dikkate alınmalıdır” dedi.

“İç ünite temizliğine aşinayız fakat ya dış üniteler?”

Başkan Atmaca, klima bakımlarının ve temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Bireysel kullanılan klima cihazlarında vatandaşların kendi yapacakları filtre temizliği ile hizmet alarak yaptırabileceği hijyenik bakımları mevcut. Kullanıcıların iç ünite bakım ve temizliğine artık aşina olduklarını sevinerek görmekteyiz. Bu temizlik ve bakım, kullanıcı için sağlıklı bir ortam oluşmasını sağladığı gibi cihazların enerji verimli çalışmasını da temin etmektedir. Ancak gözden kaçan önemli bir husus da klima dış ünitelerinin bakım ve temizliği konusudur. Enerji verimli kullanım için sadece iç ünite değil klima dış ünitelerinin bakım ve temizliğini de ihmal etmemek gereklidir” diye konuştu.

“Yaz ayları için değil kış ayları için de son derece önemli”

Klimaların çalışma prensiplerinden de bahseden Atmaca, “Klimalar çalışma ilkesi gereği içerisinde dolaşan soğutucu akışkan vasıtasıyla yaz aylarında soğutulan iç ortamdan çekilen ısıyı dış üniteler vasıtasıyla dışarıdaki havaya atarken, kış aylarında ise dış ünite ile dış ortamdaki havadan çekilen ısı ile iç ortam ısıtırlar. Tabi ki bu işlemler gerçekleştirilirken kompresörde elektrik tüketilir. Kış şartları özelinde bakarsak ısıtma için gereken ısının büyük çoğunluğu tüketilen elektrikten ziyade dış ortam havasından dış ünitelerde çekilir. Bu nedenle dış ünitelerin bakım ve temizliği sadece yaz ayları için değil kış ayları için de son derece önemlidir. Dış ünitedeki borularda oluşan tortulaşma havadan yeterince ısı çekilmesinin önüne geçerek daha fazla elektrik tüketimine neden olabilir. Hem bu nedenle hem de yangın güvenliği açısından dış ünitelerin bakım ve temizliğini önemsemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Dış ünitelerde yangın güvenliği”

Kış şartlarında ısınma için gereken enerjinin büyük bir çoğunluğunun dış üniteler ile dışarıdaki havadan alındığının altını çizen Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Bu durum klimaların tasarruflu kullanımı için dış ünite bakımlarını önemli hale getiriyor. Bu bakım ve temizlikler sadece enerji tasarrufunu değil yangın güvenliğini de sağlamaktadır. Dış üniteler, dış ortam şartlarına yoğun bir şekilde maruz kalmaktadır. Bu nedenle dış ünitelerin ısı alışverişini sağlayan boruları üzerinde yoğun tortulaşmanın oluştuğunu gözlüyoruz. Bu tortulaşma ısı geçişine engel teşkil ederek klima kapasitesini düşürdüğü gibi enerjinin de verimsiz kullanımına sebebiyet verebiliyor. Bu dış üniteler içerisinde, olası kuş yuvaları dahi gözlemleyebiliyoruz. Ünitenin içerisindeki ot, çöp, saman, ısı geçişini engellediği gibi güvenlik sorunu da çıkarabiliyor. Oluşabilecek en küçük bir elektrik arkı ile tutuşma yangın riskini doğuruyor. Bütün bu nedenlerle klimaların sadece iç ünitelerinin değil, cihaz dış ünitelerinin de bakım ve temizliği önem arz ediyor. Yapılacak bakım ile borular üzerindeki tortulaşma giderilerek verimli kullanım sağlanmalı, ot, çöp, saman gibi malzemeler giderilmeli ve elektrik tesisatı da yenilenerek güvenli kullanımlar temin edilmelidir” dedi.

“Kış şartlarında klimalarınız 20-24 santigrat derece sıcaklıklara ayarlanmalı”

Bütün bunların yanı sıra klima alınırken muhakkak inverter kompresörlü cihazlar tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Atmaca, “Cihaz kapasitelerinin kullanılacak odaya uygun olması da hem konfor hem de enerji verimliliği açısından önemlidir. Bu nedenle klima alınırken mühendislik hizmeti veren işletmelerin tercih edilmesini öneriyoruz. Klimalar kullanılırken aşırı yüksek sıcaklık değerlerine ayarlanmamalı, kış şartlarında 20-24oC sıcaklıklara set edilerek kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.