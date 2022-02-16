Miran:"Eğitim kalitesinin artması, çalışanların huzuru ve mutluluğu önceliklerimiz arasındadır"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ve Yönetim Kurulu üyeleri Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emre Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2 Şubat Çarşamba günü atanan Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Eyüp Bülent Miran’a Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Necip Dal, Şube Sekreteri Mehmet Merdun, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Orhan Özbek, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celaleddin Ak, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik ile Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tarık Tekin de eşlik etti.

“Üzerimize düşeni yaparız”

Çalışkan’a başarı dileklerinde bulunan Başkan Eyüp Bülent Miran, Antalya’nın eğitim alanında geçmişten bugüne önemli bir yere sahip olduğunu, idarecisinden öğretmenine kadar herkesin bu çıtayı daha da yukarılara çekme gibi bir sorumluluğu bulunduğunu aktardı. Miran, “Antalya’da yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen, tıpkı geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen neyse yerine getirmeye hazırdır. Eğitim kalitesinin artması, çalışanların huzuru ve mutluluğu önceliklerimiz arasındadır. Bu vesile ile Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emre Çalışkan’a önümüzdeki görev süresi boyunca başarılar diliyoruz” dedi.

“En iyi olmak için çalışacağız”

Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, eğitim sürecinin devamlılığının çok önemli olduğunu, sorunları yerinde tespit ederek, paydaşlarla iç içe Antalya’yı eğitimde en iyi iller arasına çıkarmak adına birlikte çalışacaklarını aktardı. Çalışkan sendika yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve Eğitim Bir Sen Yönetim Kurulu toplu fotoğraf çektirdi.