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Miran’dan öğretmenlerde yer değişikliği yetkisinin valiliklere verilmesi talebi

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, mazerete bağlı yer değişikliği beklentisinde olan öğretmenlerin taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığına bu yönde çok sayıda başvuru olduğunu paylaşan Miran, “Kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine atama yapılması konusunda gerekli düzenlemenin gerçekleştirilmesini, bunun mümkün olmaması hâlinde eğitim kurumlarının ihtiyacı çerçevesinde öğretmenlerin mazereti ve coğrafi mesafe de dikkate alınarak, il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce yapılması konusunda yetki devri gerçekleştirilmesini talep ettik” dedi.

ANTALYA 04.02.2021, 10:46
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Miran’dan öğretmenlerde yer değişikliği yetkisinin valiliklere verilmesi talebi

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, mazerete bağlı yer değişikliği beklentisinde olan öğretmenlerin taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığına bu yönde çok sayıda başvuru olduğunu paylaşan Miran, “Kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine atama yapılması konusunda gerekli düzenlemenin gerçekleştirilmesini, bunun mümkün olmaması hâlinde eğitim kurumlarının ihtiyacı çerçevesinde öğretmenlerin mazereti ve coğrafi mesafe de dikkate alınarak, il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce yapılması konusunda yetki devri gerçekleştirilmesini talep ettik” dedi.

Mağdur olan çok sayıda öğretmen var

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün, 2021 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladığını işaret eden Miran, talepleri karşılanmayan ve bu nedenle mağdur olacak çok sayıda öğretmen bulunduğunu söyledi. Bakanlığın bu konuda ivedilikle bir çözüm bulması gerektiğini paylaşan Başkan Eyüp Bülent Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanamaması, sağlık problemlerine çözüm olacak veya diğer mazeret durumlarını giderecek yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu bozmak ve mesleki verimliliklerini düşürmek suretiyle eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir" dedi.

2021 yılı yarıyıl dönemi mazerete bağlı yer değişikliklerinde kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine atama yapılması konusunda düzenlemeye gidilmese gerektiğini söyleyen Miran, " Bunun mümkün olmaması hâlinde eğitim kurumlarının ihtiyacı çerçevesinde öğretmenlerin mazereti ve coğrafi mesafe de dikkate alınarak, il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce yapılması için yetki devri gerçekleştirilmeli ve nihayetinde mazerete bağlı yer değişikliği işlemleri iller arası ve il içi olarak ayrı ayrı yapılmalı, il içi yer değişikliğinde sıra uygulamasına geri dönülmesi konusunda ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmelidir. Bakanlık, bu konuda gerekli düzenlemeyi bir an önce gerçekleştirmelidir” diye konuştu.
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