Son Dakika
Miniklere enerji tasarrufu anlatıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi.
ANTALYA 12.01.2021, 12:34
2
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11-17 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası’nda Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere yönelik eğitim düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde günümüzün önemli sorunlarından olan iklim değişikliği ve enerji tasarrufu ele alındı.Gelişen, değişen ve büyüyen dünya düzeninde enerjinin ne kadar önemli bir olgu olduğunun gelecek nesillere anlatıldığı etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Minik bireylere enerji ve su gibi birçok kaynaktan nasıl tasarruf edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verildi, iklim değişikliği anlatıldı. Minik bireylerin enerji konusunu daha iyi kavraması için eğitimde rüzgar gülleri yapıldı.
18°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü