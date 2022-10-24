Miniklere doğa sevgisi aşılanıyor

Antalya Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fidan üretim merkezinde misafir edilen çocuklara, bitkilerin üretim süreci anlatıldı

Konyaaltı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fidan üretim merkezinin kapılarını sık sık çocuklara açarak bitkilerin üretim süreci hakkında miniklere bilgi veriliyor. Çocukların doğayı tanıması, sevmesi ve daha iyi anlaması için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede bulunan okulları ziyaret ettiğinde öğrencilerden en çok aldığı taleplerden birinin fidanlık ziyareti olduğunu belirtti. Bu yüzden fidan üretim merkezinde öğrencileri sıkça misafir ederek tohumun toprak ile buluşmasını ve diğer aşamaları anlattıklarını ifade eden Esen, “Sahip olduğumuz yeşil alanları, ormanları ve canlıları korumak istiyoruz. Bunun en önemli adımlarından biri de çocuklara doğayı ve canlıları sevmeyi aşılamaktan geçer. Gelen talepler doğrultusunda minikleri fidan üretim merkezimizde misafir ediyoruz. Konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız hem öğrencileri merkezde gezdiriyor hem de ilk aşamadan son aşamaya kadar bitkilerin nasıl üretildiğini anlatıyor. Doğanın korunması adına ufak da olsa bir katkı sunmak bizleri mutlu ediyor. Ayrıca yaptığımız her çalışmada çevreyi, doğayı ve canlıları düşünerek planlıyoruz” şeklinde konuştu.