Miniklerden anlamlı ziyaret

ANTALYA (İHA) – Antalya Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrenciler, Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla belediyeye bağlı sokak hayvanları merkezini ziyaret etti.

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan minikler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, kedi ve köpeklerin bulunduğu bölümleri büyük bir ilgiyle gezdi. Hayvanların bulunduğu alanları gezerken görevlilere soru sormayı da ihmal etmeyen çocuklar, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını da görevlilere teslim etti. Öğrenciler, ziyaret öncesi ve sonrasında Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan parkta oynayarak keyifli vakit geçirdi. Belediye bünyesindeki kreşlerde eğitim alan öğrenciler için özel günlerde farkındalık etkinlikleri yapıldığına dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Ellerinde kedi ve köpek mamalarıyla sokak hayvanlarını ziyaret eden miniklerimizi ayrı ayrı kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum’ dedi.