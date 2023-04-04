Minikler hayvanlar için geri dönüşüm malzemelerinden mama kapları yaptı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından projelendirilen Antalya’da tek Türkiye’de ise örnek olan Ekolojik Kreş’te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Döşemealtı Belediyesi Veteriner Hekimi Tuncer Aksoy, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak, uygulama tarlalarıyla çiftlik hayatının öğretildiği, mini hayvanat bahçesiyle hayvan sevgisi ve yaşamdaki önemlerinin anlatıldığı Ekolojik Kreş öğrencilerine hayvanları korumanın ve bakımının önemini anlattı.

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle okul bahçesinde önce sokak hayvanları için geri dönüşüm kutularından mama kapları yaptı. Kapların dışını gönüllerince boyayan minikler, eğlenerek öğrenmenin en güzel örneğini sergiledi. Miniklerin kendi elleriyle yaptığı kaplara hayvanlar için mama koyularak sokaklara dağıtıldı. Minikler kuşları da unutmadı. Okul bahçelerinde bulunan ağaç dallarına konan kuşlar içinde mama hazırlayan Ekolojik Kreş öğrencileri, yine geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kuş yemliklerini öğretmenleri aracılığıyla ağaç dallarına astı. Belediye ekipleri tarafından bakımları yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından sahiplenilen sokak köpeği de öğrencilerin renkli etkinliğine eşlik etti. Minikler sevimli dostları ‘Pofi’ oynayıp hazırladıkları mama ile besledi.