Minikler Güneş Enerji Tesisi’ni gezdi

Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES) TÜRÇEV Eko Okul Çevre Programı çerçevesinde çevre faaliyetleri yürüten anaokulu öğrencilerin ve öğretmenlerini ağırladı.

Anaokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi GES’e teknik gezi gerçekleştirdi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı çerçevesinde düzenlenen geziye 17 minik doğasever eko team öğrencisi katıldı. Ülkemizin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri yaklaşık 3,5 megawatt gücü ile öğrencileri karşıladı. Eko Team öğrencilerine yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, güneş enerjisinin çevreye faydaları konularında bilgi verildi. Çevreci öğrencilerin merak ettikleri sorular Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi tarafından cevaplandı. Minik öğrencilere muz ve süt ikram edildi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, gelecek nesillerin daha şuurlu yetişmesine öncülük eden ve çevreye karşı duyarlı öğretmenlere ve güneş enerji santralini ziyaret eden minik öğrencilere teşekkür etti.