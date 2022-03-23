Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi

Antalya’da ilkokul öğrencileri ve velileri evlerinde ve okulda ortaya çıkan geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli dekoratif ürün yaptı.

Alanya Jülide Akça İlkokulu 4. sınıf öğrencileri aileleri ile birlikte ‘Çöpten Hazineye’ isimli geri dönüşüm sergisi açtı. Aileler ve minik öğrenciler, evlerinde ve okuldaki geri dönüşüm malzemelerinden farklı türlerde dekoratif ürünler elde etti. Gazete kağıtları, pet ve cam şişe gibi atık geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi. Dekoratif ürünler ortaya çıkaran öğrenci ve veliler, bu ürünleri okul bahçesinde sergiledi. 12 yaşındaki Asiye Melike Doğan, “Her arkadaşımın geri dönüşüm yaptığına inanarak bu sergiyi açtık. Biblolar, kalemlik ve yastık yaptık” dedi.

Öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla yapıldığını belirten Ümmühan Yaman, “Bizim amacımız geri dönüşüm adı altında hem bu konuda çocuklarımızı bilgilendirmek hem de küresel ısınmadan dolayı yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı ders almaları açısından bu sergiyi yaptık. Yumurta kolileri, pet şişeler, salça kutuları ve kavanozlar gibi her türlü geri dönüştürebileceğimiz ürünleri çocukların bilgi alması amacıyla kullandık. Şimdi de sergimizi açtık” ifadelerini kullandı.