Minikler fidan dikimini öğrendi

Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretim Merkezi’ni ziyaret eden minik öğrenciler, hem uzmanlardan fidan dikimini öğrendi hem de uyguladı.

Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fidan Üretim Merkezi, minik öğrencilere kapılarını açtı. Çocuklarda doğa ve çevre bilinci olması için yapılan etkinlikte, merkezdeki uzmanlar, öğrencilere fidan dikim süreci ile ilgili bilgi verdi. Tohumun toprağa ekimi ve devamındaki işlemler ile ilgili kısa bir eğitim alan çocuklar, bu işlemi kendileri uygulayarak, hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlendi. Kalabalık öğrenci grubunu fidan üretim tesisinde gezdiren belediye çalışanları, her fidanın ekimini ve gelişim sürecini çocuklara anlattı. Etkinlik sonrasında, öğrencilerin kendi çabaları ile diktikleri fidanlar çocuklara hediye edildi.