Minik Ramazan kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ramazan Berkay Topcan, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları depremzedelere bağışlayarak yardım kampanyalarına destek oldu.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi olan Ramazan Berkay Topcan, harçlıklarını ulaştırması için kumbarasını Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz’a teslim etti. Duygularını ifade eden Topcan, "Yaz Kur’an kursunda okurken, camimizin imamı Abdulbaki Özkan hocam bize yardımlaşmanın, iyilik yapmanın ve en sevdiğimiz şeylerden sadaka vermemizin önemini anlatmıştı. Bende çok severek biriktirdiğim harçlıklarımı özellikle depremde yetim kalan arkadaşlarım için vermek istedim” dedi. Topcan’ın bu örnek davranışı müftülük personelini duygulandırdı. Müftü Kızmaz, Topcan’a teşekkür ederek yaptığı bağışı en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını sözünü verdi.