Minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları camiye bağışladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Çağlayan Camii bünyesindeki Hatice-Hüseyin Gök Kuran Kursu 4/6 yaş grubu öğrencileri, harçlıklarını camiye bağışladı. Kumbaralarında biriktirdiği paraları caminin yardım kovasına boşaltan minikler, cami içerisinde ellerinde ay-yıldızlı balonlarla oyunlar oynadı. Çağlayan Camii İmam Hatibi Hüseyin Ersoy, minik kursiyerlerin yaptığı bağışın, 37 yıllık hizmet hayatında gördüğü en önemli ve anlamlı olay olduğunu söyledi.

Çağlayan Mahallesi ırmak kenarında bulunan Çağlayan Camii bünyesinde Manavgat Müftülüğüne bağlı Hatice-Hüseyin Gök Kuran Kursunun 2018-2019 öğretim yılı 4/6 yaş grubu kursiyerleri anlamlı bir olaya imza attı. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere 20’şer kişilik gruplar halinde eğitim-öğretimin verildiği kuran kursunda 2 öğretmen ve 2 yardımcı olmak üzere 4 personel hizmet veriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çağlayan Camii İmam Hatibi Hüseyin Ersoy, miniklerin ziyaretleriyle kendisini onurlandırdıklarını belirterek “Kursumuzda kuran eğitiminin yanında sosyal, vatan, millet, din eğitimi ve yardımlaşma gibi konular onların anlayacağı seviyelerde verilmektedir. Bu günde yardım konusu olunca kendi yaptıkları kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Çağlayan Camii yardım kovasına bırakarak bağışta bulundular. Bu manzara bizleri mutlu etti. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bu kurslarımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için birer rehber görevindedir. Çağlayan Camii İmamı olarak 37 yıllık hizmet hayatımda karşılaştığım en önemli olaylardan bir tanesi olduğu inancındayım. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımız için bu kurslarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen ağaç yaşken eğilir atasözümüzü unutmayın” dedi.