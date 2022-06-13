Minik öğrenciler eğitim öğretim yılına piknikle veda etti

Korkuteli Osman Önal İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri yıl sonu pikniğinde aileleriyle bir araya gelip yılın yorgunluğunu attı, aileler birbirinin tanıma fırsatı buldu.Etkinlikte veliler tarafınan hazırlanan yemekler öğrencilere ve ailelere ikram edildi. Müzik eşliğinde çocuklar, anneleri ve babaları oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdiler.

Etkinlikte özellikler babaları çuval yarışı büyük beğeni topladı. Gösterileri büyük bir neşe içinde izleyen minikler bir yıllık eğitim öğretim döneminin stresini doyasıya eğlenerek attılar.

Düzenlenen piknik etkinliğinin öğrenciler açısından eğlenceli geçtiğini belirten 1/B sınıfı öğretmeni Seda Astarcıoğlu, "Öğrencilerimiz bir yılın yorgunluğunu aileleri ile birlikte piknik yaparak eğlendiler. Biz de öğrencilerimiz ve velilerimizle böyle bir etkinlikte bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulduk.” dedi.