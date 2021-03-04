Minik öğrenciler ağız ve diş taramasından geçti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencilerine diş taraması gerçekleştirdi.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akman ile Dr. Öğr. Üyesi Koray Sürme tarafından gerçekleştirilen diş taraması etkinliğine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er ile Uygulama Anaokulu Müdürü Öğr. Gör. Onay Budak Kaymaz da katıldı. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü kapılarını açan ALKÜ Uygulama Anaokulu’nun 36 öğrencisine diş ve ağız bakımı hakkında bilgiler veren akademisyenler, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini maket üzerinden göstererek anlattılar. Minik öğrencilerin ağız ve diş bakımı hakkında verilen bilgilere ilgilerinin yüksek olması ve yönelttikleri sorular salonda renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Ardından tek tek öğrencilere diş taraması gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akman ile Dr. Öğr. Üyesi Koray Sürme öğrencilerin isimlerine hazırlanan diş kartlarına dişlerinin genel durumunu gösteren bilgiler yazdılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, etkinliğin üniversite içinde faaliyet gösteren ALKÜ Uygulamalı Anaokulu öğrencileri için gayet faydalı geçtiğini belirterek, ağız ve diş sağlığı bilincinin küçük yaşlardan başladığını ebeveynlerin çocuklarına bu konu hakkında örnek olmalarının önemli olduğunu ifade etti.