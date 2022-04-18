Minik kalplerden büyük destek

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde anasınıfı öğrencileri, velilerin de destekleri ile Korkuteli Belediyesi Aşevine kumanya hazırlayarak teslim ettiler.

Osman Önal Anasınıfı Öğretmeni Kadriye Karagöz " Bizler okul olarak, öğrenciler olarak sadece derslere değil , sosyal hayata da dokunmak istiyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizin bu projede yer almasını istedik. Zaten fikir onlardan çıktı. Sosyal hayata duyarlı öğrenciler yetiştirmek için bu projeyi gerçekleştirdik ve devam edeceğiz, dedi.