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Milli teknoloji hamlesine Corendon Airlines katkısı

Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM), Hollanda’da yapılacak Shell Eco Marathon yarışmasında Corendon Airlines’ın katkısıyla rekabet edecek.

ANTALYA 30.05.2022, 10:21
Milli teknoloji hamlesine Corendon Airlines katkısı

Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM), Hollanda’da yapılacak Shell Eco Marathon yarışmasında Corendon Airlines’ın katkısıyla rekabet edecek.

Sadece havacılık sektörüne değil dünyanın geleceğine de yön veren teknolojik gelişmelere katkı vermek isteyen Corendon Airlines, alternatif enerjiler başta olmak üzere çeşitli teknoloji alanlarında yenilikçi projeler gerçekleştirmeyi hedefleyen ve farklı disiplinlerdeki öğrencilerden oluşan Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu’na (SAITEM) sponsor oldu. Bu sponsorluk doğrultusunda SAITEM topluluğu, Hollanda’nın Assen kentinde 31 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Shell Eco Marathon yarışmasına Corendon Airlines’ın desteğiyle yarışmaya gitmek üzere yola çıktı.

SAITEM, elektrik ya da hidrojen enerjisi tüketen araçların verimlilik açısından yarıştığı prestijli bir organizasyon olan Shell Eco Marathon’da, “EVrim V” adlı aracıyla mücadele edecek. Daha önce de farklı yarışmalarda derece alan “EVrim V” adlı aracın kabuk ve şasisi karbon-fiber kompozit malzemeden üretildi. Aracın mekanik aksamları ise havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan alüminyum 7075 T6 malzemeden yapıldı. Hafifliğiyle iddialı olan aracın ağırlığı ise sadece 65 kilogram.

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