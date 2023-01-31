Milletvekili Av. Serkan Bayram: "’Sorma’ diye bir tişört yaptırmayı bile düşündüm"

Akdeniz Üniversitesinde hikayesinin anlatıldığı Buğday Tanesi filmi üzerine söyleşiye katılan İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, hayatı boyunca "Neden engelli kaldın? sorularından bunaldığı bir gençlik yaşadığını ve engellilere bu tarz soruların sorulmaması gerektiğini ifade etti. Bayram, "Sorma" diye bir tişört yaptırmayı bile düşündüğünü söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tarafından Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın katıldığı "Buğday Tanesi Engelsiz Söyleşisi" gerçekleştirildi. Afro-Antalya Topluluğu, Engelsiz Akdeniz Topluluğu, Sinema Topluluğu, Uluslararası Öğrenciler Topluluğu, Antalya Üniak Topluluğu, Akdeniz Kalite Elçileri Topluluğu’nun byTurcoGrup’un desteğiyle düzenlediği söyleşi; İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın hayatını konu alan filmin fragman gösterimi ile başladı.

Yaşam hikayesi dinleyenleri duygulandırdı

Küçük yaşlarda yaralandığı yangın faciasının izlerini taşıyan Av. Serkan Bayram’ın yaşam hikayesi dinleyenleri duygulandırdı. Hayatından ve yaşadığı olaylardan bahseden Av. Serkan Bayram, hayatı boyunca “Neden engelli kaldın?” sorularından bunalarak bir gençlik yaşadığını ve engellilere bu tarz soruların sorulmaması gerektiğini ifade etti. Ve sorulardan bunalan Bayram, “Sorma” diye bir tişört yaptırmayı bile düşündüğünü söyledi. Çocukken bayramlarda çektirdiği fotoğraflarda ise kimseler görmesin diye hep ellerinin cebinde olduğunu ve bunu o zaman fark etmeden yaptığını anlattı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen kararlılık ve azim örneği sergileyerek eğitimine devam ettiğini belirten Serkan Bayram, hukuk fakültesini bitirmesine ve Adalet Bakanlığının hakimlik sınavını kazanmasına rağmen mülakatta engeli nedeniyle elendiğini söyledi. Avukat Serkan Bayram, bu karar sonrası bile yılmadığını, yaşamını engelli haklarına adadığını anlattı.

"Artık engelli kardeşlerimiz hâkim, savcı olabilecek"

Memleketi Erzincan’dan milletvekili seçildiğini anlatan Avukat Serkan Bayram, milletvekilliği sürecinde de engellilerin sesi olmaya devam ettiğini söyledi. Engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen yasanın değişmesi için verdiği mücadeleyi kazandığını anlatan Bayram, "Hakimlikle ilgili süreçte geçen sene 24 Kasım 2021’de Sayın Cumhurbaşkanımız da diğer parti milletvekillerimize de diğer partilerin genel başkanlarına da durumu anlattık. Nihayetinde bütün partilerin oy birliği ile engellilerin hâkim olmasını engelleyen maddeyi ortadan kaldırdık. Artık engelli kardeşlerimiz hâkim, savcı olacak. Mecliste Adalet Bakanımızla karşılaştığımızda hakimlik, savcılık sınavı yapıldığını ve mülakat süreçlerinin sürdüğünü söyleyerek, ’Ortopedik engelli kardeşlerimizi alacağız, hatta görme engelli kardeşlerimizi de idari hâkim yapmayı düşünüyoruz’ şeklinde ifade etti. Geldiğimiz nokta burası. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimse engelinden dolayı geri kalmamalı"

Türkiye’nin son yıllarda engellilerle ilgili çok yol kat ettiğini söyleyen Bayram, "Ülkemizde bundan sonra mahkemelerimizde engelli hâkim göreceğiz. Dilerim engelli vali, büyükelçi, bakan, rektör, başhekim olması gerekiyor. Kimse engelinden dolayı geri kalmamalı. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir Antalya olmalı" şeklinde konuştu.

Engellilerin ayrıcalık istemediğinin altını çizen Serkan Bayram, "Biz de herkes gibi eşit bir şekilde yaşamak istiyoruz. Engellilerin özgüvenini kırıcı durumlara dikkat ederek onların hayata daha özgüvenli bir şekilde alışmaları için yardımcı olunması gerekiyor" dedi.

Serkan Bayram, Buğday Tanesi Milyonların Hikayesi kitabının da çıktığını belirterek, katılımcılara kitabını tanıttı.

"Buğday Tanesi filmi insanlara çok önemli mesajlar verecek"

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ise Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın ortaya koyduğu kararlılıkla Akdeniz Üniversitesinin engelli öğrencilere yönelik çalışmalarda öncü olduğunu hatırlattı. Akdeniz Üniversitesinin 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri çerçevesinde Engelsiz Üniversite ödülünü aldığını hatırlatan Prof. Dr. Özçatalbaş, "Akdeniz Üniversitesi olarak engelsiz ve insan odaklı çalışmayı eğitimi öne alarak bu çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her yıl üç farklı birimimiz engelsiz hale geliyor. Hem öğrencilerimizi salonlara kolaylıkla ulaşılabilir hale geliyor. Hem ulaşımda engeli kaldırıyoruz, hem de kültürel ve sosyal faaliyet alanlarına öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşımını sağlayacak önlemler alıyoruz. Sayın Milletvekilimiz Serkan Bayram ortaya koymuş olduğu sorumluluk ve misyonla hayata geçirdiği Buğday Tanesi filmi ile hem Avrupa’da hem de diğer dünya ülkelerinde insanlara çok önemli mesajlar vereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Söyleşinin ardından Bayram’a teşekkür belgesi takdim edilerek fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Söyleşiye İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın yanı sıra; Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler öğrenciler ve akademisyenler katıldı.