Mikrocerrahide Akdeniz Üniversitesi’ne ödül

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Gökhan Ertosun, El Mikro 2022 Kongresi’nde sunduğu çalışma ile 100’ün üzerinde bildiri arasında “En İyi Sözlü Bildiri” ödülü kazandı. Çalışma aynı zamanda “Deneysel Bildiri” alanında da birincilik ödülü kazandı.

Türkiye’de mikrocerrahi alanının köklü sivil toplum kuruluşları Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği ve Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği tarafından düzenlenen El Mikro 2022 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan’ın da aralarında olduğu Türkiye’nin alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Gökhan Ertosun, “E2F1 Transkripsiyon Faktörünün PKA-Aracılı Post-Transkripsiyonel Kontrolünün Adipoz Kökenli Kök Hücrelerin Yaşamsal Kaderine ve Nöronal Dönüşümüne Olan Etkileri” başlıklı çalışması ile kongreye başvuran 100’ün üzerinde çalışma arasında “En İyi Sözlü Bildiri” ödülü kazandı. Çalışma aynı zamanda “Deneysel Bildiri” alanında da birincilik ödülü kazandı.

“Bilimsel araştırmaları teşvik edici bir ekosistem var”

Ödülünü Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Bülent Özçelik’ten alan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun, çoğunlukla cerrahi alandaki çalışmalara verilen En İyi Sözlü Bildiri ödülünü, deneysel bir çalışma ile almanın gurur verici olduğunu söyledi. Projesini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan’ın da katkıları ve destekleriyle hazırladığını vurgulayan Ertosun, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan üniversitede bilimsel araştırmalar konusunda teşvik edici bir ekosistem kurdu. Ayrıca ileri düzey sağlık araştırmalarının yapılabilmesi için laboratuvar altyapısına da kısa zamanda önemli bir yatırım yapıldı. Bu ödülü de bunun bir meyvesi olarak görüyorum. Akdeniz Üniversitesi adına bu ödülü almak benim için büyük bir gurur” diye konuştu.