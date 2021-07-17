banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 19 ilçedeki mezarlıklarda arife ve bayramda artacak kabir ziyaretleri öncesinde temizlik ve bakım yapılıyor. Mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve hayratların bakımı gerçekleştiriliyor.

ANTALYA 17.07.2021, 11:23
Mezarlıklarda bayram hazırlığı
banner502

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 19 ilçedeki mezarlıklarda arife ve bayramda artacak kabir ziyaretleri öncesinde temizlik ve bakım yapılıyor. Mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve hayratların bakımı gerçekleştiriliyor.

Çiçek dağıtılacak

Arife günü ve bayram boyunca kent merkezindeki Andızlı, Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında vatandaşların kabir ziyaretlerine yardımcı olmak için din görevlileri hazır bulunacak. Mezarlık girişlerinde ziyaretçilere çiçek dağıtılacak.

Ring servisler kalkacak

Arife günü ve bayram boyunca Uncalı Mezarlığı’ndan Kurşunlu Mezarlığı’na ücretsiz ring servisler kalkacak. Her saat başı Uncalı Mezarlığı’ndan hareket edecek belediyenin resmi plakalı otobüsleri Hürriyet Caddesi- Gazi Bulvarı- Serik Caddesi- Isparta yolu güzergahı üzerindeki otobüs duraklardan yolcu alacak. Bayram boyunca cenaze hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için hizmet edecek ekip sayıları arttırılacak.
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
banner501