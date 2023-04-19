Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkez ve ilçelerde mezarlıkları Ramazan Bayramı’na hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları bayram öncesinde hız kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların rahat ziyaret edilebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Mezarlıklarda, bir yandan budama işlemleri yapılırken, diğer yandan ilaçlama ve yabani ot ve bitkilerin kesim işleri sürüyor.

Temizlik ve bakım-onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Alanya’da da yaklaşık 100 mezarlıkta temizliğin yanı sıra bakım onarım çalışmaları da gerçekleştirildi. Orman yangını nedeniyle zarar gören Alanya Güzelbağ Mezarlığı’nda ağaç kesimlerinin ardından genel temizlik çalışması yapıldı. Ağaç kütükleri tek tek çıkarılırken, zarar gören mezarlarda ise bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Manavgat’ın 106 mahallesinde bulunan mezarlıkların da temizlik ve bakımını yapan ekipler, bayramın gelişi nedeniyle çalışmaları hızlandırdı. Mezarlıklarda, bir yandan budama işlemleri yapılırken, diğer yandan ilaçlama ve yabani ot ve bitkilerin kesim işleri sürüyor.