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Mezarlıklara bakım çalışması
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL BÖLGELERDEKİ MEZARLIKLARIN BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN GÜNDOĞMUŞ KARAİSA MEZARLIĞI’NDA BULUNAN ŞEHİT MEZARLIKLARI DA BAKIMDAN GEÇİRİLİP, TÜRK BAYRAKLARI YENİLENDİ.
ANTALYA 26.08.2020, 12:30
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Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda temizlik ve bakım çalışması yapılan Gündoğmuş Karaisa Mezarlığı’nda bulunan şehit mezarlıkları da bakımdan geçirilip, Türk bayrakları yenilendi.
Mezarlıklarda ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ile ilaçlama çalışmaları da yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğmuş’un Karaisa Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta temizleme ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin de bakımını ve çevre temizliğini gerçekleştirip Türk bayraklarını yeniledi.
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