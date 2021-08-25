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Meydan alt geçiti bakım nedeni ile trafiğe kapatılacak

Muratpaşa ilçesindeki Meydan alt geçtinin doğu şeridi, 26 Ağustos Perşembe gecesi 23.30-03.00 saatleri arasında oto korkuluk bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

ANTALYA 25.08.2021, 17:51
Meydan alt geçiti bakım nedeni ile trafiğe kapatılacak

Muratpaşa ilçesindeki Meydan alt geçtinin doğu şeridi, 26 Ağustos Perşembe gecesi 23.30-03.00 saatleri arasında oto korkuluk bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Meydan alt geçitinde çelik halatlı oto korkuluk bakım onarım çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle 26 Ağustos Perşembe’yi 27 Ağustos Cuma’ya bağlayan gece 23.30 ile 03.00 saatleri arasında alt geçidin Mevlana Caddesi’nden Burhanettin Onat Caddesine gidiş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler, çalışma süresince alternatif güzergahlar ve katlı kavşak üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

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