Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1 Ekim’de başlıyor

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçın, bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mevlidi Nebi Haftası-Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçın, Mevlidi Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda yapılacak faaliyetler hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplumsal bir ihtiyaçtan doğan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın 1986 yılından beri 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlandığını dile getiren Yalçın, bu yıl düzenlenecek programların konusunun “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” olarak belirlendiğini kaydetti. Yalçın, tarihlerinin yakın olması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının iki haftanın birlikte kutlanmasına karar verdiğini açıkladı. Yalçın, "Camiler milleti bir araya getiren, buluşturan mekanladır. Camiler genç ihtiyar, çoluk çocuk, işçi işveren, zengin fakir, sivil resmi herkesi camide bir binanın tuğlaları gibi kenetleyen, tarak gibi eşitleyen, protokolün olmadığı tek mekanlardır. Camilerde biz her türlü fikri, düşünce ayrılıklarını, dargınlıkları bir kenara bırakarak bütünleşiyoruz. Huzur buluyoruz, bizi yaratana, yaşatan yüce rabbimize karşı teşekkürümüzü topluca sunuyoruz. Camiler, kürsü ve minberinden yaygın bir eğitim vermektedir” dedi.

"Şiddeti yenecek olan peygamberimizin irşat metodudur"

Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz ve pandemi döneminde camilerin ve din görevlilerinin etkin görev aldığını dile getiren Yalçın, “Hayatın her alanına dokunuyoruz. Peygamberimiz insanlara sevgi ve merhamet merkezli bir irşat yapmıştır. Kalplerine sevgi yerleştirmiştir. Günümüzde sevginin zıttı olan şiddetin hakim olduğu, aile yuvalarında, çarşıda, işyerinde bir şiddet hadisesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddeti yenecek olan peygamberimizin irşat metodudur. Sevgi ve merhametle insanlara, tüm eşyaya yaklaşımıdır” ifadelerini kullandı.

"Peygamberimiz en güzel örnek"

Günümüz şartlarına uygun bir davet ve irşat modeli geliştirme ve cami merkezli hizmetlere dair gelecek perspektifi belirleme sorumlulukları olduğunun altını çizen Yalçın, “Bu noktada Hz. Peygamber bizim için en güzel rehber ve örnektir. Vahyin gözetiminde davet ve irşat görevini yerine getiren peygamberimizin bu faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında hiç şüphesiz takip ettiği nebevi yöntem etkili olmuştur. İslam özelinde düşünecek olursak hem irşat hem de tebliğ ve davet, İslam’ı insanla buluşturma çabasının özünü teşkil etmektedir. Tebliğ ve davet henüz Müslüman olmamış kimselere; irşat ise İslam’ı kabul etmiş olanlara yönelik

dini telkin, eğitim ve öğretimdir” dedi.

"Yol haritası belirleme gayreti içinde"

“Yüce dinimiz İslam’a davet görevini ve Müslümanları irşat etme vazifesini, Peygamber Efendimizden sonra Ümmet-i Muhammed’in sorumluluğuna vermiştir” diyen Yalçın, “Onun içindir ki Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ulvi vazifeyi din hizmetimizin en önemli unsuru haline getirmenin, günümüz dünyasında İslam’ın davet ve irşat dilini güncelleyebilmenin, etkin ve verimli bir yöntem geliştirebilmenin öneminin idrakindedir. Değişen dünya şartlarında camilerimizi imar etmek, irşat ve irfan mektebi haline getirmek, hayatın merkezine yeniden taşımak için neler yapılması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunma ve bir yol haritası belirleme gayreti içerisindedir” ifadelerine yer verdi.

Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 30 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Muratpaşa Camii’ndeki açılış programı ile başlayacak. Hafta boyunca engellilere, gençlere, huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenecek faaliyetlerin yanında 4 Ekim Salı günü saat 14.00’de Erdem Beyazit Kültür Merkezi’nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans yapılacak.