Mevlana Celaleddin Rumi Parkı açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Mevlana Haftası dolayısıyla Meydankavağı Mahallesi’nde Mevlana Celaleddin Rumi Parkı’nın açılışını yapacak. Açılış, 16 Aralık Perşembe saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Hz. Mevlana’yı anlamak ve anlatmak için her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen Mevlana Haftası’nda Mevlana Celaleddin Rumi Parkı’nın açılışını gerçekleştirecek.

Meydankavağı Mahallesi, 1605 Sokak üzerinde, Hacı Emin Aksu Camii’nin karşısında yer alan park, yaklaşık 3 bin metrekarelik genişliğe sahip. İçinde çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarının bulunduğu parkta Hz. Mevlana’nın da bir büstü yer alıyor. Büstün kaidesinde ise Hz. Mevlana’nın “Sen kaya ve mermer de olsan gönül ehline erişince cevher haline gelirsin” sözü bulunuyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, parkın 16 Aralık Perşembe saat 11.00’de düzenlenecek törenle açılacağını söyledi. Hz. Mevlana’nın sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaşatan düşünce ırmağının kaynaklarından biri olduğunu belirten Başkan Uysal, açılışa bu duygular içinde herkesi davet etti.