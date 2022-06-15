Meteorolojiden Batı Akdeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu belirterek, gerçekleşebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, Aydın’ın doğusu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlar; sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyarıldı.