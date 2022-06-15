banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Meteorolojiden Batı Akdeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu belirterek, gerçekleşebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

ANTALYA 15.06.2022, 12:55
Meteorolojiden Batı Akdeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu belirterek, gerçekleşebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, Aydın’ın doğusu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlar; sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyarıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık