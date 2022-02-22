Meslek seçimi yapacak öğrencilere ’jandarma’ tanıtıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir lisede düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında öğrencilere jandarma tanıtıldı.

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kariyer Günleri kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca öğrenciler ziyaret edildi. Meslek seçimi yapacak olan öğrencilere, jandarmanın tanıtımı, görev ve yetkileri, mesleği icra ederken yaşanılan güzel anılar ve zorluklar, jandarma personeli olmak için gerekli şartlar konularında bilgiler verildi. Öğrencilere jandarma ile ilgili tanıtım videoları da izletildi. Etkinlikte, özellikle kız öğrencilerinden gelen sorular kadın jandarma personeli tarafından cevaplandırıldı.