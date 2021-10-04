Mesaiye mini konserle başladılar

Kepez Belediye personeli haftanın ilk mesai gününe mini konserle başladı. Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu’nun (MÜZSAN) müzisyenleri, belediye personeli ve belediyeye gelen vatandaşları mini konserle karşıladı.

Kepez Belediyesi, haftanın ilk mesai günün de çalışanlarına ve belediyeye gelen vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Belediye personelinin haftanın ilk iş gününe yüksek motivasyonla başlaması, vatandaşların daha hoş karşılanması amacıyla, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu’nun(MÜZSAN) müzisyenleri tarafından mini konser verildi. Belediye hizmet binasının ana girişinde, orkestradan yükselen müzik sesiyle karşılanan personel ve vatandaşlar şaşırdılar. Kepez Belediyesi, çalışanlarının haftaya yüksek motivasyonla başlamasını sağlamak, vatandaşları daha hoş karşılamak amacıyla müzikle iletişim yollarını açmayı hedeflediği müzik ziyafeti her haftanın ilk iş gününde devam edeceğini duyurdu.