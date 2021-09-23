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Merhum Rektör Prof.Dr. Karpuzoğlu, vefatının 1. yıl dönümünde anıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Eylül 2020 tarihinde vefat eden Akdeniz Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu için düzenlenen lokma dağıtımına katıldı.

ANTALYA 23.09.2021, 15:35
Merhum Rektör Prof.Dr. Karpuzoğlu, vefatının 1. yıl dönümünde anıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Eylül 2020 tarihinde vefat eden Akdeniz Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu için düzenlenen lokma dağıtımına katıldı.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun vefatının 1. yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde düzenlenen lokma dağıtımına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun eşi Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ile akademik ve idari personel katıldı.

“Gönüllerde yaşayacak”

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun bilime, insanlığa ve organ nakline önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hocamız biz sevenlerinin ve kendi adını taşıyan organ nakli merkezimizde organ nakli yapılarak sağlıklarına kavuşan herkesin gönüllerinde yaşamaya devam edecek. Onun adını yaşatmak ve öncüsü olduğu yolda azimle çalışarak yeni başarılara imza atmak bizlerin boynumuzun borcu. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Mezarı başında anıldı”

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan ve üyelerinin düzenlediği organizasyonda dernek üyeleri tarafından sabah 9.30’da mezarı başında anılan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde lokma dağıtımı yapılmasının arkasından dualar edildi.

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