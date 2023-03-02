Muratpaşa Belediyesi, Kuaförler Güzellik Merkezleri Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçik’e berber hizmeti verdi.

Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketinin ardından Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da çalışmalar gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, şimdi de Kuaförler Güzellik Merkezleri Eğitim ve Dayanışma Derneği’yle depremzedelere kişisel bakım hizmeti veriyor. Antalya’dan gönüllü berber ve kuaförlerden oluşan 10 kişilik ekip, depremin büyük yıkıma neden olduğu İskenderun ve Antakya’da çalıştı. Antalyalı berberler, bölgede görev yapan Askerlere de hizmet verdi.