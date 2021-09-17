Mavi Kelebeklerin hedefi galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin 2’nci haftasında karşılaşacağı Antalya Anadolu Spor Kulübü maçında galip gelerek ikide iki yapmak istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2’nci hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde Antalya Anadolu Spor Kulübü ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşısında galip gelen Mavi Kelebekler, hafta sonu oynayacağı maçtan da galip gelerek ilk iki hafta evinde oynama avantajını değerlendirmek istiyor.

“Başkan Esen başarılar diledi”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kendi evinde mücadele edecek olan Hentbol Takımı’na başarılar diledi. Esen, geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden İzmir ekibini kıran kırana geçen maçın sonunda rakibini yenerek lige galibiyetle başlayan Mavi Kelebekler’in bu hafta da aynı performansı sergileyerek sahadan galip ayrılacağına inandıklarını söyledi.

“Avantajı kullanmak istiyoruz”

Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal ise takımdaki havanın oldukça iyi olduğunu belirterek, ‘’Önemli bir galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yaptık. İlk iki hafta iç sahada oynamanın avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Yeni transferlerimizin büyük oranda takıma uyum sağladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki maçta da iyi performansımızı devam ettirip ikide iki yapmak istiyoruz’’ diye konuştu.

“Maç Pazar günü”

Konyaaltı Belediyespor - Antalya Anadolu Spor Kulübü karşılaşması 19 Eylül Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da oynanacak. Saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı Berkan Dökmez - Mehmet Emin Oruç ikilisi yönetecek.