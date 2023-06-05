Mavi Kelebeklerden lig şampiyonluğu yolunda önemli adım

Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyesi GSK takımını deplasmanda 32-33’lük skorla mağlup eden Avrupa Şampiyonu Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, aldığı galibiyetle lig şampiyonluğu yolunda önemli bir adım attı.

Süper Lig’de Kastamonu Belediyesi GSK ile şampiyonluk mücadelesi veren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, ‘biz bitti demeden bitmez’ dedirten bir performans ortaya koydu. Play-off finali beşli maç serisinde üçü oynandı. İlk iki maçı kaybeden Mavi Kelebekler, üçüncü maçta Kastamonu Belediyesi GSK takımını 32-33’lük skorla mağlup etti. Konyaaltı, maçın ilk dakikalarında baskılı başlasa da ilk yarının sonlarına doğru taraftarın desteğini arkasına alan Kastamonu, soyunma odasına 18-12’lik skorla gitti. İkinci yarıda oyun karşılıklı gollerle devam ederken Konyaaltı, farkı kapatmasını bildi. Mavi Kelebekler, ikinci yarının sonlarına doğru kurduğu baskı ile maçı 32-33’lük skorla kazandı. Özellikle maçın ikinci yarısında direksiyonu tamamen eline alan Kaptan Monika Janeska Kıldan, attığı 12 gol ve katkı yaptığı 5 gol ile maçın durumunu belirledi. Maçın başından sonuna hiç pes etmediklerini kaydeden Kaptan Moni, “Şimdi Antalya’da oynayacağız. Umarım yine böyle güzel maç olacak. Avrupa Şampiyonluğundan sonra bu kupa da bize çok yakışacak. Bu kupayı çok istiyorum” dedi.

Güzel bir galibiyet

Bu sezon Mavi Kelebekler’in hem ligde hem de Avrupa’da güzel maçlar oynadığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aldıkları galibiyetlerle bileği bükülmeyen bir takım unvanı elde ettiklerini belirtti. Süper Lig play-off finalinde karşılaştıkları Kastamonu ekibini geçerek kupayı elde edecek güçte olduklarını söyleyen Başkan Esen, “Geriye kalan iki maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sporcularımızı tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

Kastamonu ile oynadıkları final maçlarını değerlendiren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, önceki maçları da rahat kazabilecek güçte olduklarını ancak bazı şanssızlıklar yaşadıklarını ifade etti. Penaltılarda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Ünsal, “Moni’nin eline sağlık. Çünkü kakımımız adına 7 metre (penaltı) sıkıntısını çözdü. Devre arasında sporcularımızla konuştum. Bu maçı alabilecek kapasitede olduklarını söyledim. Gerçekten kendi istek, arzu ve inançlarıyla bu maçı çevirdiler. Aslında maçı onlar kazandı, biz çok bir şey yapmadık. Şunu da gördük; sporcular isteyince 10 dakikada neler yapabileceğini herkes gördü” dedi. Maçı geri çevirip galibiyet elde ettikleri için çok mutlu olduklarını kaydeden Konyaaltı sporcusu Elif Sıla Aydın, “Zorlu iki maç bizi bekliyor. Ama üstesinden gelip kupayı alacağımıza inanıyorum” dedi.

Süper Lig play-off serisinde iki maç daha oynayacak olan Konyaaltı, 7 Haziran Çarşamba günü evinde oynayacağı dördüncü maçı alması durumunda şampiyonu, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu’da oynanacak son maç belirleyecek.