Mavi Kelebekler üst üste üçüncü galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 14’üncü haftasında deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile karşılaşan Konyaaltı Belediyespor, 33-17’lik skorla maçtan galibiyetle ayrıldı. Galibiyet serisini 3 maça taşıyan Mavi Kelebekler, maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nda mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, ligin 14’üncü haftasında deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK ile karşı karşıya geldi. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Konyaaltı Belediyespor maça etkili başladı. Maçın ilk devresini baştan sona üstün oynayan Mavi Kelebekler, ilk yarıyı 14-7 önde tamamladı. Maçın ikinci devresine kontrollü başlayan Konyaaltı Belediyespor, üstünlüğünü maç süresince sürdürdü. Mavi Kelebekler, maçtan 33-17’lik skorla galip ayrıldı. Konyaaltı Belediyespor, maç sonu rakiplerini mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Mavi Kelebekler, Elazığ galibiyetiyle üs üste üçüncü maçını kazandı.

“Esen, takımı tebrik etti”

Elazığ deplasmanından galibiyetle dönen Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımını kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporcular ile gurur duyduklarını söyledi. B Esen, “Ligin ikinci devresine güzel bir başlangıç yaptık. Elazığ deplasmanından puanla dönmek önemliydi. Takımımızı ve teknik heyetimizi galibiyetten dolayı kutluyorum” dedi.

“Üst üste kazanmak önemli”

Maça ilişkin değerlendirmelerle bulunan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, hedef maçları kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Takımımız iyi oyununu bu hafta da sürdürdü. Üst üste kazanmak takıma önemli bir moral veriyor. Son üç maçımızı kazandık. Her maça ayrı bir motivasyon ile çıkarak, ligde daha üst sıralarda yer almak istiyoruz” diye konuştu.