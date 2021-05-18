Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda

Hentbol Türkiye Kupası yarı finalinin ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak İzmir’e gitti.

Konyaaltı Belediyesi’nin Mavi Kelebekleri, adım adım Türkiye Kupası finaline ilerliyor. Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile çeyrek final oynayan ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bilen Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 19 Mayıs Çarşamba günü İzmir’de oynanacak olan yarı finalin ilk maçı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi’nin Mavi Kelebekleri, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u kendi sahasında yenmek için mücadele edecek.

“Hedefimiz Avrupa”

Bu mücadelede takımına destek için İzmir’e hareket eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Türkiye Kupası’na konsantre olduklarını ifade eden Başkan Semih Esen, “Mavi Kelebekler yarı final karşılaşması için son derece motive olmuş durumda. Hentbol Türkiye Süper Ligi’nde Kastamonu’nun şampiyon olmasıyla Avrupa için büyük bir fırsat elde ettik. Eğer İzmir Büyükşehir’i elersek, Konyaaltı Belediyespor olarak ilk sezonumuzda ülkemizi Avrupa arenasında temsil etme hakkını elde edeceğiz. Bu yolda antrenörlerimiz ve sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Rövanş Antalya’da”

19 Mayıs Çarşamba günü İzmir’de oynanacak olan Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının rövanşı, 23 Mayıs Pazar günü Antalya’da yapılacak.