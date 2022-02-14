Mavi Kelebekler evinde kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Konyaaltı Belediyespor Anadolu Üniversitesi’ni 28-17’lik skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, zirve mücadelesi verdiği 2021-2022 sezonunun 14’üncü haftasında, evinde konuk ettiği Anadolu Üniversitesi’ni 28-17 mağlup ederek salonu dolduran taraftarlarına bir galibiyet daha armağan ederken, üst sıralardaki yerini de korumuş oldu. Maç fazlasıyla ligde 2’nci sırada yer alan Mavi Kelebekler, aldığı bu galibiyetle Milli araya moralli girdi.

Esen: “Tebrik ediyorum”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son iki maçta alınan galibiyetlerin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Esen, “Takımımız Avrupa kupalarına katılma hedefine adım adım ilerliyor. Bugün özellikle ikinci yarıda gösterdikleri performans için Mavi Kelebekler’imizi tebrik ediyorum” dedi.

Ünsal: “Hedefimize doğru ilerliyoruz”

Antrenör Birol Ünsal ise, sakatlıklar ve covid vakalarının kendilerini bir hayli zorladığını belirtti. Ünsal, “Neyse ki eksiklerimizin yerine oynayan oyuncularımız iyi performans gösterdiler. Maçın ilk yarısı başa baş bir oyun oldu ama ikinci yarıda kadro kalitemiz ağır bastı ve maçı kazandık. Avrupa kupalarına katılma hedefimize doğru ilerliyoruz’’ diye konuştu.

Hentbol Takımı oyuncusu Döne Gül Bozdoğan, iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Belediye Başkanı Semih Esen ve Başkan Yardımcılarının kendilerine verdikleri desteklerden güç aldıklarını belirten Bozdoğan, sonraki maçlara da aynı motivasyonla hazırlanmak istediklerini söyledi.