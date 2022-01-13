Mavi Kelebekler erteleme maçlarına hazır

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı 4 gün arayla iki erteleme maçına çıkacak. 14 Ocak Cuma günü kendi evinde EGO Spor Kulübü’nü konuk edecek olan Mavi Kelebekler, 18 Ocak Salı günü ise deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarı maçlarının başlamasına kısa bir zaman kala peş peşe iki erteleme maçı oynayacak. 4 gün arayla eksik iki maçını da tamamlayacak olan Mavi Kelebekler, 14 Ocak Cuma kendi evinde EGOSPOR, 4 gün sonra 18 Ocak Salı günü ise deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak. Her iki maçı da kazanıp zirve yarışını sürdürmek isteyen Konyaaltı, ilk olarak EGOSPOR maçına kilitlendi.

“Zirve yarışının içinde olacağız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kadın Hentbol Takımı’nın hazırlık maçlarında gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esen, “Takımımızın, erteleme maçlarını kazanarak zirve yarışının içerisinde kalacağına inancımız tam. Bu maçlardan kısa bir zaman sonra ikinci yarı ve Türkiye Kupası maçları başlayacak. Mavi Kelebeklerimizin her iki kulvarda da Konyaaltı’mızı başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Oyuncularımıza bu zorlu süreçte başarılar diliyorum’’ dedi.

“İki maçı da kazanmak istiyoruz”

Antrenör Birol Ünsal ise zorlu bir maç takviminin kendilerini beklediğini söyledi. Ünsal, “4 gün arayla biri deplasmanda olmak üzere iki güçlü ekiple karşılaşacağız. Bütün planlarımız bu maçlardan galip gelmek üzerine. İki maçı da kazanıp zirve yarışımızı sürdürmek, ikinci yarı ve kupa maçlarına bu moralle hazırlanmak istiyoruz’’ dedi.