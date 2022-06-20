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MATSO’dan personele iletişim eğitimi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), personelinin başarı oranını yükseltmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak ve üye memnuniyetini artırmak amacıyla kurumsal nezaket, motivasyon, beden dili eğitimi düzenledi.

ANTALYA 20.06.2022, 14:04
MATSO’dan personele iletişim eğitimi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), personelinin başarı oranını yükseltmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak ve üye memnuniyetini artırmak amacıyla kurumsal nezaket, motivasyon, beden dili eğitimi düzenledi.

MATSO tarafından personelinin başarı oranını yükseltmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak ve üye memnuniyetini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. MATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Sunucu, Spiker ve Eğitmen Özgür Yılmaz tarafından verilen eğitim üç başlıktan oluştu. Birinci bölümde çalışanlara kurumsal nezaket, ikinci bölümde motivasyon, üçüncü bölümde ise beden dili anlatıldı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı grup halinde gerçekleştirilen eğitimde interaktif bir eğitim yönetimi uygulandı.

Kişisel gelişim ve iş verimliliğine katkısı büyük

Eğitimlerin ardından değerlendirmede bulunan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, verilen eğitimle, personelin başarı oranını yükseltmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak ve üye memnuniyetini arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Söz konusu eğitimlerin personelin kişisel gelişimine ve iş verimliliğine büyük katkısı olduğu gibi üye memnuniyetini de arttırdığının altını çizen Başkan Güngör, benzer eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti.

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