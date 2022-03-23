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MATSO’dan bölge firmaları için destek talebi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle 2022 turizm sezonunda yaşanabilecek sıkıntılara yönelik talepler, ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) resmi yazı ile iletildi.

ANTALYA 23.03.2022, 12:14
MATSO’dan bölge firmaları için destek talebi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle 2022 turizm sezonunda yaşanabilecek sıkıntılara yönelik talepler, ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) resmi yazı ile iletildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörüyle bağlantılı birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Halihazırdaki savaş durumunun sürmesi halinde 2022 turizm sezonunda her iki ülkeden gelmesi öngörülen turistlerin gelemeyeceği aşikârdır. Bu durum turizm sektörüyle bağlantılı birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyeceği gibi işsizliğin artmasına da neden olacaktır. Yaşanan bu zorlukları aşabilmek için bölgemiz firmalarının sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmak üzere TOBB’a resmi bir yazı ile ilettik” diye konuştu.

“Bölgeye gelen turistlerin yüzde 53’ü Rusya ve Ukrayna’dan”

2015 yılından beri yaşanan olumsuzluklardan etkilenen bölge ekonomisinin, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşından dolayı olumsuz etkileneceğini belirten Başkan Güngör, “Rusya ile 2015 yılında yaşanan uçak krizi ile başlayıp Thomas Cook firmasının iflası, Covid-19 ve bölgemiz özelinde olan orman yangını gibi olumsuz gelişmeler bölgemiz firmalarını sürekli olumsuz yönde etkilemiştir. Turizm sektörü için yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılı beklentileri yüksek olan firma ve işletmeler öngörülemeyen Rusya-Ukrayna savaşı ile karşı karşıya kalmışlardır. Turizm verilerine göre 2021 yılında Antalya’yı 9 milyon turist ziyaret etmiştir. Ziyaret eden turist sayısı bakımından ilk sırada 3.5 milyon ziyaretçi ile Rus turistler, ikinci sırada ise 1.3 milyon ziyaretçi ile Ukraynalı turistler yer almaktadır. Dolayısıyla bölgemize gelen tüm ziyaretçiler içerisinde oransal olarak yüzde 53’üne tekabül eden Rusya ve Ukrayna destinasyonu, 2022 yılı turizm sezonu için kaygıya yol açmaktadır” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle turizm sektörü için 2022 sezonunun belirsiz bir hale geldiğini kaydeden Başkan Güngör, her iki ülkeden gelen turistlerin, bölgeye gelen turistlerin yüzde 53’ünü oluşturduğunu göz önünde bulundurunca durumun ciddiyetinin daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

“İletilen maddeler”

TOBB’a iletilen yazı şu maddelerden oluşuyor:

“Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren tüm firma ve işletmelerin sicillerine bakılmaksızın finansa erişimin kolaylaştırılarak ödemesiz dönemlerin ve kredi vadelerinin uzun olduğu kredi desteklerinin sağlanması, firma ve işletmelerin mevcut kredi borçlarının 2023 yılına ertelenmesi. KGF kredileri kapsamında İhracat Destek Paketinden kullandırılan kredilerden hizmet ihracatı yapan işletmeler için kredi kefalet limitlerinin yükseltilmesi. Bankalara gönderilen KGF limitlerinin çok düşük olmasından dolayı bölgemize özel daha yüksek limitlerin açılması. Firma ve işletmelerin vergi ve SGK prim ödemeleri gibi kamuya olan borçlarının yapılandırılarak ilk taksit ödemelerinin 2023 yılına ertelenmesi. Rusya’dan gelen turistlerin Türkiye’de kredi kartlarını kullanmalarının sağlanması. Turizm tesislerinin Rusya’daki firmalardan olan alacaklarının tahsilatında yaşanan zorlukların giderilmesi. Seyahat acentelerinin devlet desteklerinden yararlandırılması ve ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik desteklerin sağlanması.”

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