MATSO’da özel okul ve kursların sorunları konuşuldu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası üyesi özel okul ve özel öğretim kursu işletme sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yaşanan sorunlar ele alınarak çözüm yolları konuşuldu.

MATSO’da, özel okul ve kursların son dönemde yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ün başkanlık ettiği toplantıda, özellikle özel okulların yaşadığı ekonomik sıkıntıları konuşularak devlet tarafından belirlenen okul ücretlerinin enflasyonun altında kaldığı ve bunun okulların sıkıntı yaşamasına neden olduğu, bundan sonra da olmaya devam edeceği kaydedildi.

Geçmiş yıllarda özel okullara öğrenci başına verilen destek ve teşviklerin, KDV indirimi ve SGK desteğinin verilmesi gerektiği gündeme getirildi. Toplantıda, dersanelerin eski statüsüne kavuşturulması için yönetmelik ve yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Katılımcıların talep ve sorunlarını tek tek dinleyen MATSO Başkanı Güngör, "Üyelerimizden almış olduğumuz talep ve sorunları dosya haline getirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ileteceğiz" dedi.

Toplantıya, 8. Meslek (Eğitim Kurumları, Matbaa ve Elektronik) Komitesi Meclis Üyesi İbrahim Anıl Özden ile özel okul ve özel öğretim kursu işletme sahipleri katıldı.