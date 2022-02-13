MATSO, EMİTT Turizm Fuarında Manavgat’ı tanıttı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO ) EMITT Turizm Fuarında stant açarak Manavgat-Side destinasyonunu tanıttı. Fuara MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Demir Durar, Meclis Üyesi Baykal Özden katıldı. Fuarın açılışından itibaren MATSO tarafından açılan stantta tatilcilere Manavgat-Side Turizm destinasyonunda rüya gibi bir tatil geçireceklerini anlatılarak bölgemizi tanıtan çeşitli materyaller hediye edildi.

“Manavgat -Side destinasyonunu tanıtıyoruz”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bu yıl fuarda MATSO olarak güzel bir tanıtım çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Güngör, “Kentimize gelen yerli turist sayısının artışına katkı sağlamak amacıyla EMITT Turizm Fuarı’nda Manavgat-Side destinasyonunu tanıttık. Hedefimiz 1 turist daha fazla gelmesine katkı sağlamak. Manavgat Belediyesi ve MATSO olarak stantlarımızda misafirlerimizi ağırladık. Fuarda Manavgat Belediyesi de stant açarak bölgemizi tanıttı. Manavgat Belediyesinin bölgemizin tanıtımına yönelik önemli çalışmalar yaptığını gözlemledik” dedi.

“Standımız yoğun ilgi gördü”

Standın ilgi gördüğünü belirten Başkan Güngör,”Standımızda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, ATSO Başkanımız Davut Çetin, ilçe belediye başkanlarımız ve turizm sektörünün temsilcilerini ağırladık. Ayrıca televizyon programcısı İlker Ayrık, tur operatörleri, gazeteciler ve tatilciler ile çok sayıda turizmci ziyaret etti. Tanıtım çok güzel ve verimli geçti” dedi. Güngör, fuara katılarak stant açan Manavgat ve bölge firmalarını da ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

“Amacımız yerli turist artışına katkı sağlamak”

EMİTT Turizm Fuarında tanıtım çalışmalarının bölge turizmine katkı sağlayacağını ve bölge tanıtımı açısından verimli geçtiğini kaydeden Başkan Güngör, fuarının iç piyasa açısından önemine dikkat çekti. Başkan Güngör, ziyaretçilere Manavgat ve Manavgat’ta tatil imkanlarıyla ilgili bilgiler verdiklerini sözlerine ekleyerek, “MATSO olarak, amacımız bölgemize gelen yerli turist sayısının artışına katkı sağlamak. Fuarda bölgemize yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Fuarımız çok başarılı geçti. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz” diye konuştu.