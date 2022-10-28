MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör: “Hedefimiz Manavgat ekonomisini daha ileriye götürmektir”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. MATSO Ahmet Boztaş Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

“Manavgat ekonomisini Akdeniz’in lokomotifi yapacağız"

MATSO Meclis Toplantısında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, seçimlerin ardından yeni dönemin ilk Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek “yeni dönemin Meclisimize, yönetim kurulumuza ve Manavgat iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi düşündükleri projelere değinen Başkan Güngör, “Önümüzdeki dört yıl içerisinde Manavgat iş dünyasına hep birlikte hizmet edeceğiz. Yeni dönemde Paylaşımcı, şeffaf ve kolektif bir yönetim anlayışını MATSO ya hâkim kılacağız. Burada bulunma sebebimiz Manavgat Ekonomisini bulunduğu noktadan daha ileriye götürmektir” dedi.

"Manavgat’ın menfaatleri için birlik olmalıyız"

Manavgat’ın ekonomisinin kırk ilden daha büyük olduğunu ve ülke ekonomisine çok önemli oranda ekonomik girdi sağladığını vurgulayan Başkan Güngör, “ Manavgat’ın ekonomisini Akdeniz’in lokomotifi haline getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Bunu yapabilmemiz için hep birlikte Manavgat iş dünyasının menfaatleri etrafında birleşmeliyiz, birlik olmalıyız. MATSO meclisine seçilmiş her üyemiz değerlidir. Her bir Meclis üyemiz Manavgat iş dünyasının meclis de ki yansımasıdır. Bu bilinç içerisinden çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sizlerle birlikte önümüzdeki dönemde Manavgat iş dünyasına en iyi şekilde hizmet edeceğimize inancım tamdır. Yeni dönemin Meclisimize, yönetim kurulumuza ve Manavgat iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.