MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanına hazırladığı talep listesini sundu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör TOBB Oda Borsa müşterek istişare toplantısına katıldı. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında TOBB kongre salonunda gerçekleşen toplantıya Oda ve Borsa başkanları katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında düzenlenen TOBB Oda/Borsa müşterek istişare toplantısında piyasalarda istikrarsızlık oluşturan enflasyon ve enflasyonun ekonomik verilere olan etkisi hakkında istişarelerde bulunuldu. Oda Borsa başkanları kendi bölgelerinde oluşan ekonomik sıkıntıları ve 2022 yılı içerisinde oluşabilecek ekonomik risklerle ilgili görüşlerini dile getirdiler.

“Talepler sunuldu”

Taleplerini sunan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “ Oda Borsa Müşterek istişare toplantısında bölge de yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı oluşan taleplerimizi TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir rapor haline getirerek ilettik. Sektör temsilcileri ile yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde rapor haline getirdiğimiz taleplerimiz; Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren tüm firma ve işletmelerin sicillerine bakılmaksızın finansa erişimin kolaylaştırılarak ödemesiz dönemlerin ve kredi vadelerinin uzun olduğu kredi desteklerinin sağlanması, firma ve işletmelerin mevcut kredi borçlarının 2023 yılına ertelenmesi, KGF kredileri ile İhracat Destek Paketinden kullandırılan kredilerden hizmet ihracatı yapan işletmeler için kredi kefalet limitlerinin yükseltilmesi. Bankalara gönderilen KGF limitlerinin çok düşük olmasından dolayı bölgemize özel daha yüksek limitlerin açılması. Firma ve işletmelerin vergi ve SGK prim ödemeleri gibi kamuya olan borçlarının yapılandırılarak ilk taksit ödemelerinin 2023 yılına ertelenmesi. Rusya’dan gelen turistlerin Türkiye’de kredi kartlarını kullanmalarının sağlanması. Turizm tesislerinin Rusya’daki firmalardan olan alacaklarının tahsilâtında yaşanan zorlukların giderilmesi. Seyahat acentelerinin devlet desteklerinden yararlandırılması ve ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik desteklerin sağlanması” ifadelerini kullandı.

“Rusya-Ukrayna savaşında gelişmeler umut verici”

Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin umut verici olduğuna değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünya piyasalarında dalgalanma oluşturan ve bütün ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen Ukrayna-Rusya savaşında olumlu gelişmeler var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin izlediği tarafsızlık politikası ve savaşı bitirmeye yönelik yaptığı diplomatik hamlelerin sonucunda hem Ukrayna hem de Rusya olabilecek bir barış antlaşmasında Türkiye’yi garantör ülke olarak görmek istiyorlar. Aynı zamanda Rusya ya uygulanan yaptırımların ülkemiz tarafından uygulanmaması Rusya ile Türkiye arasındaki ticari potansiyeli pozitif etkileyecek gibi görünüyor. Umudumuz savaşın biran önce bitmesi ve dünya piyasalarındaki ekonomik göstergelerin normale dönmesidir” dedi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör TOBB Oda Borsa müşterek istişare toplantısı için gittiği Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Güngör,“ Anıtkabir’e her uğradığımızda Atatürk’ü her ziyaret ettiğimizde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda yaşanan zorlukları ve aşılan engelleri daha iyi anlıyoruz. Her ziyarette Atatürk’e olan hayranlığımız bir kat daha artıyor. Kendi hayatımızda karşılaştığımız zorluklarla baş etme noktasında da iyi bir motivasyon oluyor. Hayata karşı direncimiz artıyor. Bu nedenle her Türk çocuğu en az bir kez Anıtkabir’i görmelidir. Hatırası önünde saygıyla eğilirken Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum” diye konuştu.