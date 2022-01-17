MATSO Başkanı Güngör: “Sorunları yerinde görüp çözüm üretiyoruz”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, komite başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Oda üyelerinin sorun ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek talep ve sorunlara çözüm üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Ocak Ayı Olağan Komite Başkanları Toplantısı Başkan Seydi Tahsin Güngör başkanlığında komite başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. MATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un destekleri ile MATSO’nun Manavgat’a kazandıracağı okul başta olmak üzere sektörlerde üyelerin yaşadığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ile yapılması planlanan projeler ele alındı.

“Sorunları yerinde görüyoruz”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üye sorun ve talepleri ile yakından ilgilendiklerini belirterek “Zaman zaman üye ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları yerinde görüp dinliyoruz. Gerek komite Başkanlarımızdan gerekse üyelerimizin direk bize aktardığı sorun ve taleplerle yakından ilgileniyoruz. Bölgede çözebileceğimiz talep ve sorunları hemen çözüyoruz. Üyelerimizden gelen diğer sorun ve talepleri rapor haline getirerek TOBB aracılığı ile ilgili kurumlara iletip takibini yapıyoruz” dedi.

“Yakından ilgileniyor”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konularla yakından ilgilendiğini belirten Başkan Güngör, “TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu Odamızın kentimize değer katacak her projesine destek olup yakından ilgileniyor. Üyelerimizin rapor olarak ilettiğimiz tüm talep ve sorunlarını takip edip çözülmesini sağlıyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.