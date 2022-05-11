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MATSO Başkanı Güngör: “İhracat yapan firmalarımızı destekliyoruz”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat’ın sertifikalı avokado fidanı ihraç eden fidan firmasını ziyaret ederek şirketin üretim kapasitesi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

ANTALYA 11.05.2022, 10:15
MATSO Başkanı Güngör: “İhracat yapan firmalarımızı destekliyoruz”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat’ın sertifikalı avokado fidanı ihraç eden fidan firmasını ziyaret ederek şirketin üretim kapasitesi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Yurt dışından avokado fidanında yoğun talep alıyoruz”

Yıllık fidan üretim kapasitelerinin 40-50 bin civarında olduğunu ifade eden firma yetkilileri yurt dışında özellikle avokado fidanı konusunda yoğun talep aldıklarını yurt dışından gelen taleplere yetişmek için üretim kapasitelerini artırmaya gittikleri bilgisini verdi.

“Azerbaycan’a fidan ihraç ediyoruz”

Özellikle fidan ihracatı konusunda Azerbaycan’dan yoğun bir talep aldıklarını ifade eden yetkililer Azerbaycan’a 8 bin 500 pasiflora fidanı, 5 bin adet papaya fidanı,16 bin Mango fidanı ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

“Manavgat ekonomisini çeşitlendirerek güçlendirmek istiyoruz”

Şirket ortaklarının başarılı çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak hedeflerinin ekonomik faaliyetleri çeşitlendirerek Manavgat ekonomisini güçlendirmek olduğunu söyledi.

“İhracat yapan firmalarımızı destekliyoruz”

Şehrin ekonomisinin çeşitlenerek güçlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalardan birinin de Manavgat’ta ihracat yapan firma sayısını arttırmak amacıyla gösterdikleri çabanın olduğunu kaydeden Güngör, “MATSO olarak geçtiğimiz süreçte ihracata yönelik birçok etkinlik ve eğitim gerçekleştirdik. İhracat yapan firmalarımızı ülkemize ve bölgemize kazandırdıkları döviz nedeniyle çok önemsiyoruz. Şimdide ihracat yapan firmalarımızın desteklenmesi konusunda ziyaretlerde bulunarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

“Bölge ekonomisine değer katacak çalışmaları önemsiyoruz”

Manavgat ekonomisinin iki tane taşıyıcı ayağı olduğunu belirten Başkan Güngör, “bunlardan birisi Turizm diğeri de tarımdır” dedi. Tarımda ürün çeşitlendirmeyi, üretimi ve üretimde kaliteyi artırmaya dönük çalışmaları çok önemsediklerini anlatan Başkan Güngör, “MATSO olarak bölgenin yapısına uygun olarak meyve üretiminde aşılama ve ıslah çalışmalarını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kent ekonomisine ve Manavgat çiftçisine değer katacak her tür faaliyet ve çabayı destekliyoruz. Bölgemizde bilinçli ve kaliteli tarım yapılması bölge ekonomisine değer katmaktadır” şeklinde konuştu.

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